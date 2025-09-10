كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء،أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية، وهي على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل رئيسة حكومة تونس.. والرئاسة تعلن التفاصيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، مشيداً بما يبذله من جهود حثيثة في قيادة جهود الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الشقيقة.

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب "النجم الساطع 2025" - صور

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصري/الأمريكي «النجم الساطع 2025»، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة والملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين- تفاصيل

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سيكون خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

لأول مرة.. منهج لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية يتيح التعليم الدامج لكل طفل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في خطوة هي الأولى من نوعها، وبتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضبط 3 أطنان برجر وسجق ,كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم- صور

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 3 أطنان من مصنعات غذائية فاسدة تشمل برجر وسجق وعجينة كفتة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل منشأة مخالفة «بير سلم» بمنطقة اللبيني بحي الهرم، خلال حملة مشتركة بين حي الهرم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين.

4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بدأت في تلقي بيانات خاصة بتحديث منظومة الدعم؛ لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية وإتاحة الفرصة لإضافة الفئات الأولى بالرعاية.

مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر على قطر

أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.

