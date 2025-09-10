إعلان

مدبولي: مصر تمضي بخطوات متسارعة نحو توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة

07:53 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة لتوطين مكونات الطاقة المتجددة في مصر، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية.

وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لتعزيز هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه المستهدفات ودعم توطين التكنولوجيا الحديثة في السوق المصرية.

