حالة الطقس حتى الإثنين.. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 11 سبتمبر وحتى الإثنين 15 سبتمبر 2025.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود في الصباح الباكر طقس معتدل الحرارة، حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأضافت أن شبورة مائية تتكون يوميًا في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

كما تتكاثر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما ترتفع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المعلنة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل وأثناء التواجد في أماكن الظل، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، واتباع التعليمات اللازمة لتجنب آثار الظواهر الجوية المتوقعة.