محاضر للمخالفين.. ضبط 13.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 13 طنًا و557 كجم من اللحوم المفرومة، ومقطعات وهياكل الدواجن، والدهون، والدبرويهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك ضمن الحملات المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية.

تشديد الرقابة على الأسواق

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المعروض، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الصحة العامة.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

تفاصيل الضبطيات

أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة في عدة مناطق، شملت:

6000 كجم هياكل دواجن فاسدة بكرداسة.

1500 كجم هياكل ومفروم دواجن فاسدة ببولاق الدكرور.

800 كجم هياكل دواجن فاسدة بكرداسة.

2700 كجم دواجن ودبرويهات فاسدة بإمبابة.

320 كجم دهون حيوانية فاسدة بالطالبية.

1500 كجم دهون ودبرويهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة.

480 كجم مقطعات دواجن فاسدة و78 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالعجوزة.

120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بأكتوبر.

59 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالعمرانية.

وأوضح الدكتور محمد فارس، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملات استهدفت أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، والدواجن، والأسماك ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن إجمالي المحاضر المحررة بلغ 12 محضرًا، بينما وصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى 13,557 كجم، منها 13,300 كجم منتجات دواجن ولحوم فاسدة، و257 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد استمرار تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

