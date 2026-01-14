الجيزة تناقش حلول نقل وتأمين المرافق بطريق المنيب العياط

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي جهات المرافق المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب العياط، بطول 21 كم وذلك بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بنطاق المحافظة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح بيان المحافظة، أن المشروع يستهدف إنشاء محور مروري متكامل يواكب التطور الذي تشهده شبكات الطرق، ويسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر - أسيوط الزراعي الغربي، والذي يعتبر أحد المحاور الحيوية الرابطة بين عدد من مدن وأحياء المحافظة، فضلًا عن قدرته على استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا، بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.

وقام الشهابي، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين جهات المرافق المختلفة، واستعراض موقف دراسة مسار المشروع، ومسارات المرافق المتعارضة، وآليات نقلها أو تأمينها، مع تحديد جداول زمنية لتنفيذ الأعمال.

وتم استعراض مقترح الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ كوبري سطحي على ترعة الجيزاوية في نطاق الكيلومترين (2 كم) الخاصين بمناطق مزغونة وأبو رجوان، بالإضافة إلى مقترح ضم منطقتي مزغونة وأبو رجوان، وضم مسافة 1.600 كم من الطريق الدائري حتى كوبري القصبجي.

وأكد نائب محافظ الجيزة، في ختام الاجتماع، استمرار انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات التنسيق.

