"الأرصاد": ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

11:44 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه اعتباراً من السبت 9 أغسطس 2025، تشهد حالة الطقس، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على:

السواحل الشمالية: (31:35) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (36:38) درجة.

جنوب البلاد: (43:46) درجة.

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس السبت 9 أغسطس 2025، تشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبينت أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غد السبت يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اعتباراً من الأحد المقبل 10 أغسطس 2025،

أشارت "الأرصاد"، إلى أنه اعتباراً من الأحد المقبل 10 أغسطس 2025، تشهد البلاد فرص أمطار متفاوتة الشدة: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

