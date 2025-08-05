كتب- محمد سامي:

نظمت المنطقة الغربية العسكرية فعاليات مبادرة (أسبوع الخير) لدعم أبناء القرى والمدن الحدودية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطنين.

بدأت الفعاليات بتوزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية لعدد (200) شاب وفتاة من أبناء مطروح وتنظيم حفل زفاف جماعى لهم تضمن عرضاً للموسيقات العسكرية، وعدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية بمحافظة مطروح.

وعلى هامش الحفل ألقى اللواء أ. ح. حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتهنئة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الفعاليات إيماناً منها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

كما تضمنت المبادرة تقديم الدعم لعدد (5000) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح من خلال توزيع عدد (5000) كرتونة من المواد الغذائية والسلع التموينية، وعدد (5) أطنان من اللحوم، و(50000) قطعة ملابس، وعدد من الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال .

حضر الفعاليات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من الشيوخ والعمد والعواقل وأعضاء المجالس النيابية والرموز الدينية بالمحافظة .

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