كتب- محمد شاكر:

نفى الفنان الكبير أحمد آدم، صحة المنشور الذي نُسب إليه والذي يتحدث فيه عن غيابه الفني نتيجة تجاهله من قبل صنّاع الأعمال، مؤكداً أنه منشغل حاليًا بقراءة نص لمسلسل جديد إلى جانب مشاركته في عمل سينمائي يُفترض أن يبدأ تصويره قريبا.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): لقد عرفت من أطلق هذه الشائعة وهو موقع رصد الإخواني وقام بنشره منذ عامين ولم يكن له تأثير، فأعادوا نشره بواسطة "عيل قعد يهبل".

وأضاف آدم: "نفسهم يبانوا إن هما مؤثرين يقعدوا اللي هما عايزين يقعدوه، لأ يالا، مش أحمد آدم يالا، متعرفوناش انتوا لسة، ده أنا مُهر، أنا فرس، هما نفسهم بعد العشر سنين إنهم يشوفوك وانت مكسور ومش لاقي، لأ يالا مش أنا وكل الناس عارفة إنه مش أنا".

وتابع آدم: " طب قولي أنا قلت الكلام ده فين؟ أنا مقولتش لصحفي ولا عندي صفحة على السوشيال ميديا ولا الصفحة المزيفة اللي باسمي، وجبت منين إني قاعد اعيط والمنتجين مش بيشغلوني مين قالك؟ إذا كنت أنا باحضر في مسلسل وفيلم".

وأكمل: "كلمني السيد المحترم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقال لي كل مسارح مصر مفتوحة قدامك قلت له أنا باشتغل وباحضر أعمال فنية".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.