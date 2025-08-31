إعلان

ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس بداية من الإثنين 1 سبتمبر وحتى الجمعة 5 سبتمبر استمرار الارتفاع الطفيف بقيم درجات الحرارة إذ يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلا..

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.


541412908_1189399506551948_4564198511441737549_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد
