خاص| أول تعليق من أسرة الشعراوي على عرض سيارة إمام الدعاة للبيع

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:24 م 16/01/2026 تعديل في 09:19 م

الشيخ محمد متولي الشعراوي

كشفت نورا أحمد زوجة حفيد الشيخ محمد متولي الشعراوي، حقيقة عرض السيارة التي كان يستقلها إمام الدعاة للبيع بمحافظة المنوفية.

وقالت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن السيارة المعروضة للبيع بمحافظة المنوفية لا تخص الشيخ محمد متولي الشعراوي، بل كان يتملكها نجله عبدالرحيم، كان اشتراها من ماله الخاص، ولم يرثها عن والده، وقام ببيعها قبل فترة طويلة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه.

وأضافت أن سيارة الشيخ الشعراوي تراث لا يمكن التفريط فيه، ولا زالت السيارة التي كانت يستلقها موجودة لدى الأسرة حتى الآن، ولا يمكن بيعها بأي حال من الأحوال، لأنها لا تقدر بثمن.

وتداولت أبناء خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية بعرض سيارة الشيخ الشعراوي للبيع.

