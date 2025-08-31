كتب- حسن مرسي:

أوضح الخبير الاستراتيجي العميد سمير راغب تفاصيل الخطة الإسرائيلية المزعومة لتهجير سكان قطاع غزة والوضع في رفح، كما علق على الأنباء التي تحدثت عن استهداف الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال راغب إن إعلان إسرائيل عن خطتها لدخول مدينة غزة "ليس سرًا بل هو خطة علنية".

وأشار إلى أن مراحل هذه الخطة تشمل إخلاء مدينة غزة، ثم احتلالها، ومن ثم الانتقال إلى المحافظة الوسطى، وصولًا إلى دفع المدنيين من مناطق المواصي وقطاع غزة نحو رفح، حيث يتوقع أن يصل عدد النازحين إلى ما يقرب من 2 مليون شخص.

وأكد الخبير أن فكرة "التهجير الطوعي" غير موجودة في الواقع، وأن الوضع في غزة يدفع أي شخص للنزوح.

وتابع أن فكرة التهجير مرفوضة تمامًا من الجانب المصري وتعتبر "خطًا أحمر"، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي لن يقوم بفعل مباشر يدفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية.

وفيما يتعلق بحقيقة استهداف أبو عبيدة، أوضح العميد راغب أن أبو عبيدة "حالة، هو معنى، وليس شخصًا".

وأشار إلى أن الأنباء التي تتحدث عن استهدافه ليست جديدة، بل تكررت من قبل.

وأكد أن أبو عبيدة يمثل الإعلام الخاص بكتائب القسام، وأنه إذا تم استهدافه، فسيخلفه شخص آخر يحمل نفس المعنى.

ولفت العميد راغب إلى أن البيان الأخير الصادر عن كتائب القسام كان مهمًا لأنه تحدث عن وقوع حوادث أمنية قادمة، وأن الأسرى الموجودين لديهم سيكونون معرضين للخطر.

وأوضح أن حركة حماس أكدت في بيانها أن ما يسري على جنودها يسري على الأسرى، فهم موجودون في أماكن القتال.