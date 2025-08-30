كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق حملة قومية شاملة لمتابعة ورصد ومكافحة ذبابة الفاكهة، باعتبارها من أخطر الآفات الحجرية التي تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الموالح، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المزارعين والحفاظ على الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل التصديرية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تكثيف حملات المرور الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين، وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة، فضلًا عن توفير مستلزمات المكافحة والإرشاد الزراعي بشكل دوري، بما يضمن حماية المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز مكانة مصر كمنتج ومصدر زراعي رائد.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عددًا من مزارع الفاكهة بمحافظة البحيرة للوقوف على برامج الرصد والمتابعة وجهود المكافحة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الاستباقية مع بداية موسم الموالح بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضح أن برامج الرصد تعمل على مدار العام لتحديد بؤر الإصابة والتعامل معها فورًا عند وصولها لمستويات تؤثر اقتصاديًا على الإنتاج.

وأشار "رزق" إلى بدء حملات مكثفة في محافظتي الإسماعيلية والبحيرة بالتنسيق مع المديريات والإدارة العامة للمكافحة، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي في الإسماعيلية لإطلاق الحملة بهدف الحفاظ على محصول الموالح الذي يعد من أهم الصادرات الزراعية المصرية.

كما شملت جولته بمحافظة البحيرة، تفقد زراعات الفراولة والذرة والقطن، حيث وجه بتكثيف الندوات التوعوية حول استخدام المكافحة الحيوية كبدائل آمنة وموفرة للمبيدات الكيميائية، بما يعزز فرص التصدير. وأشاد بالتعاون بين قطاعات الوزارة في مواجهة دودة الحشد الخريفية، مؤكدًا أن الموسم الحالي لم يشهد أي خسائر في الإنتاج، وأن زراعات القطن جاءت بحالة جيدة وبإنتاجية مبشرة.