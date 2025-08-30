كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد لطفي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حول حالة محطات رفع المياه وجهود المصلحة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وأوضح التقرير أن المصلحة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل وعمرات شاملة بمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية، مع ضبط مناسيب المياه أمام وخلف المحطات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأشار التقرير إلى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل بمحطات الإدارات المركزية في مناطق (شمال شرق وغرب الدلتا – جنوب شرق وغرب الدلتا – وسط الدلتا – سيناء – مصر الوسطى شمالي وجنوبي – مصر العليا شمالي وجنوبي – جنوب الوادي)، شملت تركيب محركات وصناديق تروس، وإنشاء غرف محولات، وتأهيل خطوط تغذية كهربائية، إضافة إلى تدعيم المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

كما يجرى حاليًا البت الفني لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وإنشاء محطتي الحامول وسمتاي، إلى جانب طرح عمليات لتوريد قواطع ولوحات ومحركات، و(5) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر.

ويتم توريد وتركيب (8) ماكينات تنظيف شبك أعشاب بمحطات النقرة، والبستان، وحلق الجمل، وإهناسيا، إلى جانب إسناد أعمال إنشاء محطة النصر (5) الجديدة، وتوريد (24) صندوق تروس لمحطات المصلحة.

وفي إطار تحسين حالة الري بزمام وادي النقرة بأسوان، تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة شملت توريد (7) أطقم تروس، وتنفيذ (2) عمرة بمحطتي النقرة (1 و2)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية، وتأهيل أحد المحركات، وتركيب (3) محركات إضافية، فضلًا عن الانتهاء من (8) عمرات جارية وإعادة تأهيل (7) محركات.

ووجّه الدكتور سويلم، بالاستمرار في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية بدقة وتوفير الموارد اللازمة لضمان كفاءة تشغيل المحطات، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المصلحة ومصلحتي الري والصرف لضمان تلبية الاحتياجات المائية، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف، وضبط التشغيل أمام وخلف محطات الرفع.

كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمحطات من خلال تأهيل الخطوط وإنشاء خطوط احتياطية لضمان التشغيل الآمن.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تُعد من الأجهزة الرئيسية بالوزارة، وتشرف على إدارة وتشغيل 598 محطة رفع، منها (369 محطة ري تخدم 6.3 مليون فدان، 130 محطة صرف تخدم 4.4 مليون فدان، 46 محطة خلط تخدم 846 ألف فدان، و53 محطة عائمة)، بإجمالي 2250 وحدة رفع.

