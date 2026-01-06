إعلان

وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل بشأن حد الإعفاء في قانون الضرائب العقارية

كتب : نشأت علي

11:21 م 06/01/2026

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، تعليقًا على الجدل الدائر بشأن تعديل حد الإعفاء في قانون الضريبة العقارية، إن الإبقاء على حد الإعفاء عند قيمة إيجارية سنوية تبلغ 50 ألف جنيه يعادل وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه، بما يعني عدم خضوع سوى قرابة مليوني وحدة للضريبة.

وأشار، في تصريحات لبرنامج "الصورة" مع لميس الحديدي، إلى أن مجلس الشيوخ اقترح رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، أي ما يعادل وحدات تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، وهو ما سيؤدي إلى خروج نحو 500 ألف وحدة إضافية من الوعاء الضريبي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الحصيلة المتوقعة من الضريبة، وهي ضريبة عامة تُوجَّه للخدمات والمرافق، مع تخصيص 25% من حصيلتها للمحليات و25% أخرى لتطوير العشوائيات ومشروعات «حياة كريمة»، وفقًا للمادة 29 من القانون.

وأكد الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي ربط الإعفاء بقيمة العقار لا بصاحبه؛ لأن إعفاء مسكن خاص قيمته 100 مليون جنيه لا يستقيم مع إعفاء مسكن محدود القيمة، موضحًا أن ارتفاع أسعار العقارات والتضخم خلق واقعًا جديدًا أصبحت فيه وحدات متوسطة القيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، وهو ما يفسر مطالب رفع حد الإعفاء، مع التأكيد على أن مبلغ الضريبة في الأصل محدود.

وأضاف أن القانون يتضمن تفويضًا لمجلس الوزراء لمراجعة حد الإعفاء وزيادته كلما اقتضت الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ذلك، بالتوازي مع إعادة التقييم العام للعقارات كل خمس سنوات، لينحصر الخلاف الحالي في تحديد ما إذا كان حد الإعفاء العادل هو 4 ملايين جنيه أم 8 ملايين جنيه، وهو ما سيُحسم لاحقًا داخل مجلس النواب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود فوزي قانون الضريبة العقارية وزير الشؤون النيابية برنامج الصورة لميس الحديدي مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
النائب عبدالمنعم إمام يشيد بتحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. ويحمل الحكومة
أخبار مصر

النائب عبدالمنعم إمام يشيد بتحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. ويحمل الحكومة
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان