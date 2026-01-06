انتهاء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد.. وتسليم الكارنيهات لـ

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، صورا من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وظهر خلال تلك الصور، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، وسط حضور واسع من الإخوة الأقباط والوزراء والإعلاميين.

ورصدت اللقطات رفع عدد من اللافتات الداعمة للرئيس السيسي، تعبيرًا عن المحبة والتأييد، فيما استقبل المصلون الرئيس بالورود والهتافات المؤيدة.