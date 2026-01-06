إعلان

20 صورة ترصد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح"

كتب – أحمد العش

10:39 م 06/01/2026
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (4)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (8)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (9)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (12)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (15)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (16)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (13)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (17)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح (18)
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح
    قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

تصوير - إسلام فاروق

رصدت عدسة مصراوي عددًا من الصور على هامش قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، حيث توافد الرجال والسيدات وكبار السن، إلى جانب أعداد كبيرة من الأطفال، للمشاركة في القداس.

وسادت أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد 2026، مساء اليوم الثلاثاء.

كاتدرائية ميلاد المسيح قداس عيد الميلاد عيد الميلاد

