الري: تحرك فوري لإزالة التعديات على "طرح النهر"

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن استمرار الوزارة في تنفيذ خطة موسعة لتطهير مجرى نهر النيل من كافة الإشغالات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى حماية القطاع المائي وضمان وصول التصرفات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات دون عوائق.

وقال غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي، إن أي اعتداء على المجرى المائي ينعكس سلباً وبشكل مباشر على الموارد المائية للبلاد، مضيفاً أن الأجهزة المعنية نجحت بالفعل في إزالة سلسلة من التعديات، لا سيما في نطاق فرع رشيد الذي شهد حملات مكثفة لاستعادة كفاءة المجرى في عدة محافظات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى مع الجهات الأمنية والمحافظات لرصد أي مخالفة في مهدها، مؤكداً أن "عين الدولة" يقظة ولن تتهاون في اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة قبل تفاقم أي تعدٍ، بما يضمن استقرار المنظومة المائية.

وأشار غانم إلى أن أراضي "طرح النهر" قانونياً هي جزء لا يتجزأ من المجرى المائي، وبالتالي فإن أي إنشاءات عليها تُصنف كمخالفات تستوجب الإزالة، وشدد على أن الحملات الأخيرة استهدفت حماية المواطنين والممتلكات من مخاطر الغمر خلال فترات ارتفاع مناسيب المياه، والحفاظ على التوازن الهيدروليكي للنهر.

