محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية لدعم مشروع الضبعة النووي

التقى الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم المشروع النووي المصري بمحطة الضبعة النووية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات العمل بالمشروع النووي بمحطة الضبعة، وبحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة ومحافظة مطروح، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة تضمن استمرارية تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان النووي، وطبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا المشروع القومي الاستراتيجي، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه محافظة مطروح، والذي يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية المشروع النووي ودوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة في مصر.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن كامل دعم المحافظة للمشروع النووي بمحطة الضبعة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، وتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يحقق الصالح العام ويسهم في إنجاح هذا المشروع القومي العملاق.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعبيرًا عن التقدير المتبادل وعمق التعاون المشترك لدعم المشروع النووي المصري بمحطة الضبعة النووية.