إعلان

محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية لدعم مشروع الضبعة النووي

كتب : محمد صلاح

06:10 م 06/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ مطروح يلتقي رئيس هيئة المحطات النووية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم المشروع النووي المصري بمحطة الضبعة النووية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات العمل بالمشروع النووي بمحطة الضبعة، وبحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة ومحافظة مطروح، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة تضمن استمرارية تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان النووي، وطبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا المشروع القومي الاستراتيجي، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه محافظة مطروح، والذي يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية المشروع النووي ودوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة في مصر.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن كامل دعم المحافظة للمشروع النووي بمحطة الضبعة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، وتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يحقق الصالح العام ويسهم في إنجاح هذا المشروع القومي العملاق.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعبيرًا عن التقدير المتبادل وعمق التعاون المشترك لدعم المشروع النووي المصري بمحطة الضبعة النووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف حلمي المحطات النووية خالد شعيب محافظ مطروح الضبعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
شئون عربية و دولية

مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
رئيس الوزراء: "حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي مشروعات تنفذ في دول كاملة"
أخبار مصر

رئيس الوزراء: "حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي مشروعات تنفذ في دول كاملة"
مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
أخبار مصر

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
زووم

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث