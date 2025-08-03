كتب- محمد نصار:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل في افتتاح النسخة السادسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر على مدار يومين.

ويُعد المؤتمر منصة وطنية مهمة تتيح حوارًا مباشرًا بين الدولة وأبناء الوطن المقيمين خارج مصر، كما يمثل فرصة لتبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تعزيز المشاركة في جهود التنمية، والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في مختلف المجالات.

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