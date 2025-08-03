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رئيس مجلس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

10:39 ص الأحد 03 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل في افتتاح النسخة السادسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر على مدار يومين.

ويُعد المؤتمر منصة وطنية مهمة تتيح حوارًا مباشرًا بين الدولة وأبناء الوطن المقيمين خارج مصر، كما يمثل فرصة لتبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تعزيز المشاركة في جهود التنمية، والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في مختلف المجالات.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر المصريين بالخارج
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