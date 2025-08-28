إعلان

بالصور.. بدء عزاء الإعلامي الراحل عاطف كامل

06:57 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل استقبال عزاء الإعلامي الراحل عاطف كامل بقاعة يوسف النجار الملحقة بالكنيسة.

ويتلقى العزاء شقيق الإعلامي الراحل عاطف كامل، حيث استقبل الحاضرين في قاعة يوسف النجار.

وتوفي الإعلامي الراحل، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يواجه أزمات أسرية خلال الأيام الماضية.

