هل حلوى المولد صحية؟.. باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية توضح

كتبت -داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة منال عز، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن المكسرات والفول السوداني من الأطعمة المفيدة جدًا للأطفال، حيث تساعد على التركيز وتمنح الجسم طاقة إيجابية خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن حلوى المولد مثل الفولية والسمسمية والحمصية، لم تعد قاصرة على موسم المولد فقط، بل أصبحت متاحة طوال العام، ما يجعلها خيارًا مناسبًا يمكن للأمهات الاعتماد عليه كبديل صحي واقتصادي عن الحلوى المصنعة التي يقبل عليها الأطفال.

وأضافت أن وضع قطعة صغيرة من الفولية أو السمسمية في "اللانش بوكس" يعد أفضل من الشيوكولاتة أو الحلوى المليئة بالدهون المهدرجة والألوان الصناعية، مشيرة إلى أن هذه الحلوى الشعبية تحتوي على عناصر غذائية مفيدة مثل البروتين والحديد والكالسيوم، مما يساهم في دعم النمو وزيادة القدرة على التركيز لدى الطلاب.

ونصحت الأمهات باستغلال المتبقيات من علبة حلاوة المولد بدلًا من التخلص منها، مؤكدة أن الكمية المناسبة والمعتدلة منها قد تكون وسيلة صحية لإرضاء رغبة الأطفال في تناول شيء مسكر، مع الحفاظ على تغذية متوازنة وآمنة.