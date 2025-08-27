حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الخميس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس حار رطب نهاراً علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبري شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى أنه ستظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري.

