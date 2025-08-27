كتب-عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنتي راوتافارا، المبعوث الفنلندي الخاص لشؤون المياه، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع المياه العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكر بيان لوزارة الري أن اللقاء تناول بحث مجالات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجال المياه، إلى جانب مقترحات التعاون المستقبلي في هذا الشأن.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدفع قضايا المياه إلى قلب العمل المناخي العالمي، وتوحيد الرؤى خلال مؤتمر COP30 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده عام 2026، بما يسهم في الخروج برؤية موحدة تخدم قضايا المياه على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء، تم استعراض الشواغل المصرية المتعلقة بقضايا المياه العابرة للحدود، والتأكيد على أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة. كما تم استعراض جهود مصر في دعم دول حوض النيل الشقيقة، من خلال إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين