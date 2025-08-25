منال عوض توجه بالاستفادة الاقتصادية من قش الأرز

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالوقوف على الاستعدادات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2025 بمختلف المحافظات والبدء في تنفيذ منظومة عمل متكاملة بين الوزارات والجهات المعنية (البيئة والزراعة والتنمية المحلية) وذلك من أجل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القيادات التنفيذية خلال فترة حصاد محصول الأرز وما يتم من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، أن تلك الاجتماعات الموسعة في المحافظات تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات والإجراءات الاستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات الصلة هذا بالإضافة إلى تنسيق الجهود المحلية والدولية للحد من التلوث ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضافت أنه نتيجة جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، زاد وعي المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز، وقد ساهمت المنظومة في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية مما جعل من المنظومة قصة نجاح في مصر للتصدي للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفد وزارة البيئة وممثلي وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أميمة صوان، مستشار جهاز إدارة المخلفات، والدكتور وليد ترك، مدير عام المكتب الفني لقطاع شؤون الفروع، والدكتور محمد قطب، رئيس الفرع الإقليمي بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور عصام عامر، مستشار وزارة البيئة، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التابع للوزارة، وممثلي وزارة الأوقاف والكنيسة وقيادات المحافظة وفريق البنك الدولي.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التي تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، والتنسيق لتفادي أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد.

كما تم التشديد على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل والمحاور المرورية بالأماكن الأكثر حصادًا للأرز.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية، على أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لموسم حصاد الأرز 2025، من خلال منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة التنفيذية، لتنفيذ خطط التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وخفض الانبعاثات، بما يضمن تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ويُعد استكمالًا لقصة النجاح التي تحققت في مواسم سابقة.

كما أكد الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالتوجيه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض انبعاثات ملوثات الهواء للاستعداد لموسم قش الأرز ومواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها والاستفادة من القش بدلًا من حرقه، مشددًا على اتخاذ المحافظة لتدابير تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والحد من الحرق المكشوف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرية الزراعة، وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى جانب تشغيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بوزارة البيئة لتلقى بلاغات الحرق.

واستعرض عصام عامر، مستشار وزارة البيئة، جهود الوزارة خلال العام الماضي في الحد من آثار نوبات تلوث الهواء الحادة والحد من حرق المخلفات الزراعية وتشجيع استغلالها، والتنسيق مع مختلف الجهات مثل وزارة الزراعة لتوفير مواقع تتوفر فيها اشتراطات محددة لاستغلالها كمواقع تجميع لقش الأرز إلى جانب أهمية التوعية البيئية وخاصة ما يتم تقديمه من خلال المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في رفع وعي المجتمع بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن منظومة الإنذار المبكر التابعة لجهاز شئون البيئة أثبتت دقة عالية في التنبؤ بعدد الساعات الساكنة والخفيفة خلال موسم 2024/2025، وهو ما عزز الثقة في نتائج التوقعات لموسم 2025/2026، كما شدد على ضرورة زيادة فرق التفتيش على مكامير الفحم المطورة، وإزالة المكامير البلدية العشوائية، ومقالب القمامة والتراكمات المنتشرة على الطرق، للحد من الحرق المكشوف للمخلفات.

وأكد تعزيز جهود الحد من التلوث الناتج عن عوادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والرقابة على المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة.

من جانبه، استعرض د. محمد قطب، رئيس الفرع الإقليمي بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، نتائج جهود مواجهة التلوث خلال موسم 2024، حيث شهدت محافظة الغربية تفعيل قرارات حظر تشغيل الصناعات الصغرى العشوائية، وتكثيف حملات العوادم، بالإضافة إلى فتح مواقع لتجميع المخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم التنويه إلى أن القانون رقم 202 لسنة 2020 ينص على عقوبات صارمة لمن يخالف قرار حظر الحرق المكشوف، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، أهمية المشروع في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.

وأضاف "حسن"، أن المشروع يقوم بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وتنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

بينما أوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، إضافة لتنفيذ حملات التوعية بالمشاركة مع فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات لدعم ممارسات الإدارة الآمنة للمخلفات الزراعية، واستمرار دور وزارة الزراعة في المراقبة والمتابعة لكل مواقع تجميع المخلفات.

وشدد الحاضرون، على أهمية دعم وتنمية المشروعات الصديقة للبيئة التي تعد فرصة ذهبية للتخلص والاستفادة من قش الأرز، بالإضافة إلى أهمية العمل على تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف للماشية وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التي تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويرها والاستفادة منها، من خلال قيام جهاز الإرشاد الزراعي بالإدارات الزراعية بعمل تلك الندوات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من قش الأرز، وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل المتعهدين والمزارعين.

