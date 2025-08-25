إعلان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد إعلامي وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لـ"العربية للبصريات"

02:55 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية، للشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

يأتي ذلك في إطار الحرص على توعية الشباب بجهود الدولة في التنمية والنهوض بالصناعات الوطنية.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن الشركة وما تشمله من مصانع وخطوط إنتاج لصناعات عسكرية ومدنية، أعقبها المرور على معرض يضم نماذج من النظم الدفاعية التي يتم تصنيعها محليًّا والمنظومات البصرية التي تستخدم في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة؛ لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتصدير الفائض للدول الشقيقة والصديقة، ودعم المشروعات القومية للدولة، وتم المرور على عدد من المصانع والأقسام التخصصية وخطوط الإنتاج، والتي يتم العمل بها وفقًا للنظم التكنولوجية المتطورة .

وأعرب الوفد، في ختام الفاعليات، عن تقديره الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته، وكذا مشاركتها المتميزة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات .

