كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة، لبدء تسكين المحلات الجديدة التي تم إقامتها داخل مجمع مواقف رمسيس متعدد الطوابق، والذي يتم العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء منه وبدء تشغيله.

وفي هذا الإطار، اجتمع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، مع عدد من أصحاب المحلات لبحث وضع آلية تسكينهم.

ويهدف إنشاء مجمع مواقف رمسيس الجديد، إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية والتكدس في ميدان رمسيس ومحيط محطة مصر، من خلال استيعاب جميع المواقف العشوائية ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن منظمة داخل المجمع الجديد.

ويقع المجمع في منطقة ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به، على مساحة تبلغ نحو 14.62 فدانًا تشمل ميدان رمسيس، السبتية وكوبري الليمون.

وج: يتكون المجمع من موقف متعدد الطوابق، (دور أرضي - 4 طوابق علوية)، ويستوعب مئات السيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى أنشطة تجارية ومحلات مخصصة لاحتواء الباعة الجائلين.

