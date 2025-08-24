كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إطلاق مبادرة "سلامة تهمنا" تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل؛ بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة بالمحافظة، وحماية صحة العاملين، وضمان سلامة أدوات الإنتاج، والحد من الحوادث والإصابات.

وانطلقت فعاليات المبادرة من داخل جامعة برج العرب التكنولوجية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وبحضور رئيس الجامعة، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وأكد محمد كمال، وكيل المديرية، أن المبادرة شهدت مشاركة ممثلين عن 33 شركة من قطاعات صناعية متعددة بمدينة برج العرب، مشيرًا إلى أن إطلاق الحملة يتزامن مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والاستعداد لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الفعاليات سلسلة من المحاضرات التوعوية التي قدمتها شرين يونس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية،

وزينب عبد المحسن، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب، حيث تناولت المحاضرات موضوعات متنوعة شملت:

* مخاطر الحريق.

* قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

* خطط الطوارئ والإخلاء.

* تقييم وتحليل الحوادث في بيئة العمل.

* تجارب عملية من الشركات المشاركة

كما شارك ممثلو عدد من الشركات الصناعية بعرض تجاربهم في مجال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.