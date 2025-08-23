كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بوفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفورى، وخفض الانبعاثات الكربونية.

شهد اللقاء مع مسؤولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "؛ بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون التي تم توقيعها، وكذلك سبل الإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وتأكيد إنهاء المشروعات والتشغيل في ضوء خطة العمل لإضافة القدرات الجديدة لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة؛ لا سيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

وأكد عصمت أن الاجتماعات واللقاءات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، الشاملة، موضحًا خطة عمل الوزارة لإضافة قدرات توليدية من الطاقات المتجددة مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة، والمنفصلة لتأمين التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة.

وأشار الوزير إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % في عام 2040، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، لتنفيذ مشروعات طموحة تسهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.

