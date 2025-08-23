صور.. 771 مستفيدًا من قافلة جامعة القاهرة في الحوامدية

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة القاهرة، قافلة تنموية شاملة إلى مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة بداية جديدة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليم الكبار.

خدمات القافلة وأبرز نتائجها

- إجمالي المستفيدين: 771 مواطنًا من أهالي الحوامدية.

- الخدمات الطبية: 467 مواطنًا تلقوا كشفًا وعلاجًا وصرف أدوية مجانية في تخصصات: (الرمد - الجلدية - الأنف والأذن والحنجرة - الباطنة -

الأطفال - العلاج الطبيعي - الفم والأسنان - التمريض).

- تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإجراء الجراحات واستكمال العلاج.

الخدمات التوعوية

- 150 مواطنًا حصلوا على جلسات توعية حول مخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر وطرق الوقاية.

- تقديم معلومات عن أماكن علاج الإدمان بالمجان وبسرية تامة عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

- فريق متخصص من أساتذة الاجتماع والأنثروبولوجيا نفذ برامج توعية اجتماعية.

محو الأمية

- إجراء اختبارات محو أمية لـ4 مواطنين.

- إدراج اثنين منهم في فصول محو الأمية بجامعة القاهرة.

أهداف القافلة

- دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- تعزيز الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدولة والمجتمع المدني.

- تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

الكوادر المشاركة

القافلة ضمت أعضاء هيئة تدريس وخبراء من كليات: طب قصر العيني، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

اقرأ أيضاً:

"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025