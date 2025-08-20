النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، عن تخصيص فترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 لتلقي طلبات الطلاب للحصول على اشتراكات مخفضة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة متكاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT منذ الأول من يونيو 2025، والممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم.

ويأتي ذلك في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين على خدمة الأتوبيس الترددي، وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة تقديم كل التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات، بما يتيح لهم الاعتماد على هذه الوسيلة الحضارية والآمنة والسريعة والمكيفة في الوصول إلى مقار دراستهم الواقعة على مسار الخط.

وأكدت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT، أنها ستمنح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح الاستخدام المنتظم للخدمة، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة، ويضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة.

ويمكن للطلاب التقدم من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي https://brt-eg.com، ثم تقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

كما أوضحت الشركة أنه تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الواحدة صباحًا، لتصبح المواعيد من السادسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، بما يتناسب مع احتياجات الركاب خاصة في فترات الذروة.

وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح من 5 إلى 10 دقائق، مع الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة بما يعزز ثقة المواطنين في الأتوبيس الترددي كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل ومساعدة الكونغو الديمقراطية في التنمية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية: حماية الأمن القومي تتطلب الاستعداد القتالي الدائم

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة