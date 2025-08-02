وزير العمل يسلم عقود عمل لـ40 شابًا للعمل في البوسنة والهرسك

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم السبت، إن محمد جبران، وزير العمل، سلم خلال الأيام الماضية 40 عقد عمل لشباب مصريين، كدفعة أولى، للعمل بإحدى شركات المقاولات والتشييد والبناء في دولة البوسنة والهرسك، الواقعة في جنوب شرق أوروبا.

وأضافت "العمل"، إن هذه العقود جاءت عقب اجتياز الشباب للاختبارات التي نُظّمت بالتنسيق بين الوزارة والشركة المُعلِنَة عن الوظائف، ضمن فرص العمل بالخارج التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة.

وأكد وزير العمل، أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توفير وظائف لائقة للمصريين بالخارج، بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، مشيرًا إلى أن العقود الموقعة تشمل مزايا عديدة، منها الرواتب المجزية، وبيئة العمل الآمنة، إلى جانب المتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان حقوق العاملين.

وأشار جبران إلى أهمية التزام الشباب المصري المسافر بأداء واجباتهم واحترام القوانين واللوائح في البلد المضيف، داعيًا إياهم ليكونوا خير سفراء لبلادهم في الخارج.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تابعت جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية المهنية، مؤكدة حرص الوزارة على إتاحة فرص عمل تضمن الكفاءة وتقدّر الجهد.

وأكدت على أن الاستعدادات جارية للانتهاء من إجراءات تسليم الدفعة الثانية من العقود، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.