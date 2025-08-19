إعلان

وفاة 3 أشخاص.. 15 صورة من حادث طريق الأوتوستراد أمام مدخل شق الثعبان

08:33 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب ـ محمد نصار:

تلقت النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث بطريق الأوتوستراد أمام مدخل شق الثعبان، نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل بأتوبيس وعدد من السيارات الملاكي، مما نتج عنه انقلاب السيارات ووفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى توقف كامل لحركة المرور.

وفور استقبال البلاغ، توجهت المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، برفقة مدير المتابعة الميدانية ومدير الإشغالات ومدير الأزمات ومشرف المربع وسائق اللودر إلى موقع الحادث، وبحضور قوات النجدة والإسعاف والمرور، حيث تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى المبرة، كما تم رفع السيارات من موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المرور.

حادث شق الثعبان تصادم أتوبيس وسيارة نقل حادث الأوتوستراد
