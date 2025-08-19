ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة.. الإبداع يستلهم ذاكرة المكان

كتب- محمد شاكر:

تتواصل فعاليات ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج الوزارة لدعم وإثراء الحركة الفنية بالمحافظات.

شهد اليوم الرابع من الملتقى لقاء للفنانين المشاركين، بإشراف القوميسير العام للملتقى الدكتور محمد ربيع، ومشرف الفوج الدكتورة ولاء فرج، لمناقشة الأفكار المقترحة للأفلام التي سيجري تنفيذها خلال الملتقى.

وشارك في اللقاء الفنانون: أحمد محمود، أحمد حسن، أحمد الصباح، محمد دندراوي، مصطفى البنا، مصطفى صوفي، مصطفى السواح، إبراهيم سعد، إبراهيم طاهر، وخالد شاهين.

بدأ اللقاء بعرض أفلام تسجيلية عن مدينة الفيوم، أعقبها جلسات حوارية لتبادل الرؤى المستوحاة من الجولات الميدانية للفنانين، التي شملت زيارة قرية تونس ومتابعة صناعة الخزف، ومتحف الكاريكاتير، وقرية النزلة للتعرف على الحرفيين وصناع الفخار، فضلا عن زيارة أهرامات الفيوم "اللاهون وهوارة"، وقرية بهيمو وما تضمه من آثار للملك أمنمحات الثالث، إلى جانب جولة على بحيرة قارون وما يحيط بها من طبيعة خلابة.

وأكد الدكتور محمد ربيع أن هذا اللقاء يمثل محطة أساسية في مسيرة الملتقى، حيث تم استعراض الأفكار والاسكربتات وتصميمات الشخصيات الكرتونية المقترحة لكل عمل، مشددا على أن الهدف هو إنتاج أفلام تحمل قيمة فنية.

وأوضح أن الملتقى لاقى اهتماما من المتخصصين والمهتمين بمجال الرسوم المتحركة، حيث تواصل العديد من طلاب الجامعات مع الفنانين المشاركين للتعرف عليهم والاستفادة من خبراتهم، ومن المقرر تخصيص يوم كامل لمقابلتهم.

ومن بين المشاركين، الفنان أحمد محمود كامل، أحد أبرز مخرجي الرسوم المتحركة في مصر وخريج كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا عام 1998، والذي تعاون مع كبار الفنانين في مجال فن الصلصال، منهم زينب زمزم، وشارك في أعمال شهيرة مثل "الطائر الحزين"، "هنادي"، "بكار"، "سوبر هنيدي"، و"قصص القرآن".

كما خاض تجارب متعددة بتقنيات مختلفة مثل Frame by Frame، و2D Max، و3D، وMotion Graphic، وحصل على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية الدولية في مهرجان سينما الأطفال عن مسلسل "سنوحي" بحلقة بعنوان "القفص".

وأشاد أحمد محمود بفكرة الملتقى، معتبرا أن جمع هذه النخبة من الفنانين بتنوع خبراتهم وأعمارهم وتجاربهم الفنية يمثل إضافة حقيقية للتجربة، ويعزز من القيمة النهائية للأفلام التي ستنتج وتوجه للطفل.

يقام الملتقى تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الفيوم.

ويتضمن برنامج الملتقى العديد من الجولات الميدانية لأبرز معالم الفيوم. وتختتم الفعاليات بإنتاج أحد عشر فيلما قصيرا للرسوم المتحركة، تقدم رؤية بصرية مختلفة عن مدينة الفيوم العريقة، بما تحمله من عمق تاريخي يمتد من الحضارة المصرية القديمة مرورا بالعصور المختلفة، وصولا إلى عصرنا الحالي مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية وهويتها المتفردة بين مدن مصر.

