أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين أحمد كمال، في منصب مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، مع استمراره في مهامه كمتحدث رسمي باسم الوزارة.

وبحسب بيان صحفي، يمتلك أحمد كمال خبرة عملية وإدارية تتجاوز 11 عامًا داخل وزارة التموين، تقلّد خلالها عددًا من المواقع القيادية والإشرافية، وأسهم بشكل بارز في تطوير ومتابعة منظومات الدعم الغذائي، إلى جانب المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.

ولعب أحمد كمال، دورًا مميزًا في دعم برامج تشغيل الشباب وتحسين أدوات الإعلام الحكومي، فضلًا عن تطوير قنوات التواصل المؤسسي بما يعزز العلاقة بين الوزارة والمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار توجهها نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتدعيم قدرات العمل التنفيذي والمؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم