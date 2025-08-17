إعلان

محافظ الجيزة يزور بطل واقعة إنقاذ "فتاة المنيب" للاطمئنان على صحته

03:54 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- أحمد الجندي:

زار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مستشفى الهرم ظهر اليوم الأحد، للاطمئنان على الحالة الصحية لشهاب عبدالعزيز، الشاب الذي عُرف إعلامياً بـ"بطل واقعة إنقاذ فتاة المنيب"، بعد تعرضه لإصابات متعددة أثناء محاولته إنقاذ فتاة كادت تسقط من الطابق الحادي عشر خلال محاولتها الهروب من حريق اندلع بمقر سكنها.

وبحسب بيان، وخلال الزيارة، حرص المحافظ على دعم الشاب المصاب وتحفيزه، مشيداً بموقفه البطولي الذي أنقذ الفتاة من موت محقق، مؤكداً أن ما قام به يُجسد أسمى معاني التضحية والإيثار.

وأكد النجار أن شهاب يمثل نموذجاً مشرفاً لشباب مصر بما أبداه من شهامة وإنسانية، موضحاً أن مثل هذه النماذج المضيئة تستحق كل التقدير والاحترام.

كما وجّه المحافظ مسؤولي مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الهرم بمتابعة حالة شهاب عبدالعزيز عن كثب، وتقديم كامل أوجه الرعاية الطبية اللازمة له حتى يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى.

عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى الهرم بطل واقعة إنقاذ فتاة المنيب
