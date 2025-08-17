بقرار من كامل الوزير.. 1000 جنيه منحة المولد النبوي لهذه الفئات

كتب- محمد نصار:

أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وافق على المذكرة المقدمة بصرف 1000 جنيه حافز تشجيعي للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة المؤقتة بنظام الـ55 يومًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتقدم مجلس النقابة العامة، بخالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، والنواب، على دعمهم المستمر للعاملين وتلبية طلبات النقابة العامة في خدمة العاملين.

