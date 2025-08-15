صور.. جدول تشغيل قطارات خط السد العالي/ القاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط السد العالي / القاهرة، بواقع 49 رحلة يوميًا، موزعة على مستويات خدمة متنوعة لتناسب مختلف الفئات، وذلك على النحو التالي:
13 قطار بتهوية ديناميكية.
14 قطار درجة ثالثة مكيفة.
7 قطارات VIP.
4 قطارات إسباني مطور.
3 قطارات فرنسي مطور.
1 قطار تالجو.
2 قطار درجة ثانية فاخرة.
5 قطارات نوم.
وتؤكد الهيئة التزامها بتوفير رحلات مريحة وآمنة لجميع المسافرين، متمنية لهم سلامة الوصول إلى وجهاتهم.
