صور.. جدول تشغيل قطارات خط السد العالي/ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط السد العالي / القاهرة، بواقع 49 رحلة يوميًا، موزعة على مستويات خدمة متنوعة لتناسب مختلف الفئات، وذلك على النحو التالي:

13 قطار بتهوية ديناميكية.

14 قطار درجة ثالثة مكيفة.

7 قطارات VIP.

4 قطارات إسباني مطور.

3 قطارات فرنسي مطور.

1 قطار تالجو.

2 قطار درجة ثانية فاخرة.

5 قطارات نوم.

وتؤكد الهيئة التزامها بتوفير رحلات مريحة وآمنة لجميع المسافرين، متمنية لهم سلامة الوصول إلى وجهاتهم.