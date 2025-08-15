إعلان

صور.. جدول تشغيل قطارات خط السد العالي/ القاهرة

12:04 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (1)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (4)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (5)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (2)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (7)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (8)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (9)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (10)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (11)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (12)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (6)
    جدول تشغيل قطارات خط السد العالي (3)
كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط السد العالي / القاهرة، بواقع 49 رحلة يوميًا، موزعة على مستويات خدمة متنوعة لتناسب مختلف الفئات، وذلك على النحو التالي:

13 قطار بتهوية ديناميكية.

14 قطار درجة ثالثة مكيفة.

7 قطارات VIP.

4 قطارات إسباني مطور.

3 قطارات فرنسي مطور.

1 قطار تالجو.

2 قطار درجة ثانية فاخرة.

5 قطارات نوم.

وتؤكد الهيئة التزامها بتوفير رحلات مريحة وآمنة لجميع المسافرين، متمنية لهم سلامة الوصول إلى وجهاتهم.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات خط السد العالي
