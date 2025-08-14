كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

وجهت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتنسيق مع الشركات النظافة العاملة في مشروعات تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية، بضرورة عدم تعرض العمال لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف لتقليل الإصابات الناتجة عن ضربات الشمس ونقص السوائل.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن تطبيق معايير السلامة تأتي في إطار حماية رأس المال البشري، ودعم الفئات العاملة في الميدان.

وأضافت أن تهيئة بيئة عمل آمنة لعمال النظافة لا تحمي صحتهم فقط، بل تعكس احترام المجتمع لدورهم الحيوي في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها.

ورصدت كاميرا مصراوي، اختفاء عمال النظافة من الشوارع فترة الظهيرة، في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، تفعيلًا للقرار الصادر.

