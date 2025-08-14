كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري بحاجة إلى عقل استراتيجي وتكامل بين وسائله

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الإعلام المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، والصحف القومية، وشبكة واسعة من قصور ومراكز الثقافة، إضافة إلى محطات حليفة، لكنه يفتقر إلى "العقل الاستراتيجي" الذي يتمتع به إعلام جماعة الإخوان، حيث يتسم إعلامهم بتناغم وتكامل بين مختلف الوسائل والمنصات

إسكان النواب" تكشف تفاصيل تعويض مستأجري "الإيجار القديم

علن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين.

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن علاقة نتنياهو بالإخواني منصور عباس

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مثيرة بشأن علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقيادي الإخواني منصور عباس، مؤكداً أن الأخير يقف إلى جانب نتنياهو "قرارًا بقرار وكتفًا بكتف

متحدث الحكومة: تنسيق مستمر مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لخفض الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يُعد من أبرز المؤشرات على هذا النجاح

انخفاض يصل لـ15%.. الغرف التجارية تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع