إعلان

انخفاض يصل لـ15%.. الغرف التجارية تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية

07:48 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع.

وأوضح "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، وتهدف إلى تقليل هامش الربح.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الصرف يمثل تطورًا إيجابيًا ينعكس على السوق، حيث يقلل من تكاليف الاستيراد.

وأكد أن الدولة تسعى لضمان أن يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال انعكاسها الإيجابي على أسعار السلع.

وتوقع المنوفي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع يتراوح بين 5% و15%.

وذكر أن هذا الانخفاض يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التجار بتخفيض الأسعار وتوافر المعروض في الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي الغرف التجارية خفض أسعار السلع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة