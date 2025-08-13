كتبت -داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع.

وأوضح "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، وتهدف إلى تقليل هامش الربح.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الصرف يمثل تطورًا إيجابيًا ينعكس على السوق، حيث يقلل من تكاليف الاستيراد.

وأكد أن الدولة تسعى لضمان أن يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال انعكاسها الإيجابي على أسعار السلع.

وتوقع المنوفي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع يتراوح بين 5% و15%.

وذكر أن هذا الانخفاض يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام التجار بتخفيض الأسعار وتوافر المعروض في الأسواق.