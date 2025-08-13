"إسكان النواب" تكشف تفاصيل تعويض مستأجري "الإيجار القديم"

كتبت – داليا الظنيني:

أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج "من أول وجديد"، أن المنصة الجديدة تتميز بشروط ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة، إذ لا تحدد عمرًا معينًا للتقديم، ولا تشترط دفع مقدمات مالية أو تقديم ضمان بنكي، حيث يعد عقد الإيجار القديم الضامن الأساسي.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، وما يثبت دخل المواطن أو قيمة معاشه.

خياران للتعويض في مناطق التطوير

وبين رئيس لجنة الإسكان أن المبادرة تتيح خيارين رئيسيين للتعويض؛ أولهما منح وحدة سكنية بديلة بالكامل للمواطن الذي يترك مسكنه، سواء كان شقة أو حتى مسكنًا بسيطًا مثل "عشة"، وذلك دون أي مقابل مادي.

وضرب مثالًا بأهالي عزبة الهجانة الذين يحصلون على 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ثم يستلمون شقة جديدة فور انتهاء أعمال التطوير.

بيع الوحدة مقابل قيمة نقدية

وأضاف أن وزارة الإسكان تتيح أيضًا خيار بيع الوحدة في مناطق التطوير بسعر 5000 جنيه للمتر، حيث يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه في هذه الحالة لا يحصل على وحدة بديلة.

