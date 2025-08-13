كتبت – داليا الظنيني:

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الإعلام المصري يمتلك إمكانيات كبيرة تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، والصحف القومية، وشبكة واسعة من قصور ومراكز الثقافة، إضافة إلى محطات حليفة، لكنه يفتقر إلى "العقل الاستراتيجي" الذي يتمتع به إعلام جماعة الإخوان، حيث يتسم إعلامهم بتناغم وتكامل بين مختلف الوسائل والمنصات.

وأوضح سعيد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج المشهد المذاع على قناة TeN مساء الأربعاء، أن بعض القنوات المعارضة مثل "مكملين" و"الشرق" تكرر نفس الخطاب والجمل المتداولة في قنوات إخبارية أجنبية، وهو ما يعكس وحدة الرسالة الإعلامية لديهم، على عكس المشهد المحلي الذي يعاني من تشتت في الخطاب.

ودعا إلى أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدور أشبه بـ"هيئة أركان حرب" للإعلام، مع وجود هيئة للمصنفات الفنية، تتولى التخطيط الاستراتيجي والبحث، إلى جانب إنشاء مركز لدراسة مصر المعاصرة منذ عام 2013 وحتى 2030، يعمل على تنظيم ورش عمل تشارك فيها مختلف القوى الصحفية.

وأشار سعيد إلى أهمية العودة إلى الاتزان المالي في المؤسسات الإعلامية، مع إجراء مراجعات فنية دورية لضمان اكتمال الرسالة الإعلامية وعدم وجود فجوات في المحتوى.

كما شدد على ضرورة أن يركز المحتوى الإعلامي على الثقافة العلمية من خلال استعراض تجارب تنموية ناجحة مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، وتوثيق مسار التطور العلمي في مصر منذ عهد محمد علي وحتى اليوم، إلى جانب تعزيز الثقافة الاقتصادية لفهم مفاهيم مثل التضخم، والثقافة المجتمعية التي تحدد متى وكيف يتعامل المواطن مع مؤسسات الدولة.

