أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن علاقة نتنياهو بالإخواني منصور عباس

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مثيرة بشأن علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقيادي الإخواني منصور عباس، مؤكداً أن الأخير يقف إلى جانب نتنياهو "قرارًا بقرار وكتفًا بكتف".

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن نتنياهو يرتكب محارق وجرائم حرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطرفين، نتنياهو والإخوان، يتبنيان خططًا مشتركة لمهاجمة مصر.

وأضاف موسى أن نتنياهو تحدث في كتاب أصدره عام 1995 عن طموحاته وأهدافه، وهو ما أبرزته صحيفة معاريف الصهيونية، مشددًا على أن مصر حققت انتصارًا تاريخيًا على إسرائيل باسترداد كامل أراضيها من جيش الاحتلال، قائلاً: "لا قبله ولا بعده انتصار، بفضل الله وجيشنا العظيم استعدنا أرضنا كاملة".

وأشار إلى أن إسرائيل لجأت إلى السلام مع مصر بعد أن ذاقت مرارة الهزيمة، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية معنية بالدفاع عن كل ذرة تراب في الوطن، وأنه فخور بقدرات الجيش المصري الذي يحمي السلام.

وختم موسى حديثه بالتأكيد على أن نتنياهو يمتلك أطماعًا قديمة تجاه المنطقة، كتبها قبل توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا: "إسرائيل تركز علينا دائمًا، وسأظل أُظهر للعالم فيديوهات عن عظمة جيشنا".

