إعلان

متحدث الحكومة: تنسيق مستمر مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لخفض الأسعار

11:31 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المستشار محمد الحمصاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت – داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يُعد من أبرز المؤشرات على هذا النجاح.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معدل التضخم في يوليو الماضي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، لافتًا إلى أن الربع الثاني من عام 2025 شهد استمرار هذا التراجع بفضل التنسيق الوثيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا التعاون، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتعددة، أسهم في خفض أسعار بعض السلع واستقرار أسعار سلع أخرى، نتيجة جهود منظمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن الحكومة عملت على زيادة توافر السلع عبر مبادرات مثل إطلاق أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، وتنظيم التخفيضات و الاوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استدامة الاستقرار في الأسعار.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تواصل متابعة حركة الأسواق عن قرب، لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء معدلات التضخم الحكومة اتحاد الغرف التجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان