كتبت – داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يُعد من أبرز المؤشرات على هذا النجاح.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معدل التضخم في يوليو الماضي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، لافتًا إلى أن الربع الثاني من عام 2025 شهد استمرار هذا التراجع بفضل التنسيق الوثيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا التعاون، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتعددة، أسهم في خفض أسعار بعض السلع واستقرار أسعار سلع أخرى، نتيجة جهود منظمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن الحكومة عملت على زيادة توافر السلع عبر مبادرات مثل إطلاق أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، وتنظيم التخفيضات و الاوكازيونات بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استدامة الاستقرار في الأسعار.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تواصل متابعة حركة الأسواق عن قرب، لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.