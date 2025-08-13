كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، إن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق استقبلت عدة زيارات لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وذلك لتقديم الدعم إلى متلقى العلاج بالمستشفى من أبناء الشعب المصرى والعمل على رفع روحهم المعنوية ورسم البسمة على وجوههم؛ لإستكمال رحلة العلاج بثقة ويقين لقرب تماثل الشفاء وبما يعكس شعور أبناء المؤسسة العسكرية العريقة بآلامهم.

وتضمنت الزيارة، بحسب البيان، تقديم عدد من الهدايا العينية للمرضى وإدارة حوارات إتسمت بالمودة والسعادة بين الطلاب والمرضى .

وأعرب عدد من المرضى وأسرهم، خلال الزيارات، عن تقديرهم لتلك الزيارة التى تركت الأثر الإيجابى فى نفوسهم ، كما وجه مسئولى المستشفى الشكر للقوات المسلحة ، فيما أكد الطلبة عن سعادتهم بالمساهمة فى بث الطاقة الإيجابية للمرضى وتبادل مشاعر الأمل فى رحلة الشفاء وحب الوطن.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يكشف حقيقة بيع أصول الدولة

مصدر: مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف لإنهاء حرب غزة