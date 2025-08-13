"بحوث الإرشاد الزراعي" ينفذ 12 برنامجًا تدريبيًا و83 ندوة خلال يوليو

كتب – عمرو صالح:

أعلن معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية وإرشادية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي، بهدف دعم المزارعين والأسر الريفية، وتنمية مهارات الباحثين والمهندسين الزراعيين.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بالمركز، إنه جرى تنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 240 ساعة، شملت مجالات تدريب المدربين، والتنمية المستدامة وتطبيقاتها في العمل الإرشادي، ومهارات التفاوض وتسويق المنتجات الزراعية، ونشر وتبني المستحدثات الزراعية، وذلك في 10 مديريات زراعية وثلاث محطات بحثية (سخا، الصبحية، تاج العز)، واستفاد منها 360 مشاركًا، بمساهمة نحو 100 باحث من خبراء المعهد.

وأضاف الحيمري أنه تم تنفيذ 23 ورشة عمل وحلقة نقاشية، منها 14 بالمقر الرئيسي للمعهد بالجيزة، و9 بمحطات البحوث الزراعية بسخا والصبحية والنوبارية، وتناولت موضوعات مثل: الإرشاد الزراعي الرقمي وترشيد استهلاك المياه، ودور الأسرة الريفية في دعم الاقتصاد الأخضر، والابتكار الاجتماعي لتعزيز الأمن الغذائي، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفاقد من محاصيل الخضر والفاكهة، والوقاية من فساد الأغذية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تفعيل دور المراكز الإرشادية، وأهمية التغيير التنظيمي للمنظمات الإرشادية.

وأشار مدير المعهد إلى تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لنحو 26 طالبًا من كلية الزراعة بمشتهر – جامعة بنها، تضمن محاضرات بالمقر وتدريبًا ميدانيًا بالمراكز الإرشادية بمحافظتي القليوبية والدقهلية.

وفيما يخص الأنشطة الموجهة للمزارعين، أوضح الحيمري أن المعهد نفذ 83 ندوة إرشادية في 21 محافظة، استفاد منها نحو 2400 مزارع ومهندس زراعي، منها 56 ندوة حول التغيرات المناخية وسبل التكيف معها، و27 ندوة عن ترشيد استخدام مياه الري، بمشاركة 110 خبراء من عدة معاهد بحثية.

كما نفذ المعهد 65 ندوة ضمن مبادرة "بنت الريف" لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية، في 15 محافظة، استفاد منها أكثر من 1600 سيدة وفتاة.

واختتم الحيمري بأن المعهد واصل تنفيذ خطة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية في 304 مراكز على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وتحت إشراف خبراء المعهد وبمشاركة باحثين من مختلف المعاهد والمعامل البحثية التابعة للمركز.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

41 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح