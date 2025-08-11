الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًا.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس تنكسر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 32 درجة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة، وجنوب البلاد 46 درجة.

وتستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم السبت المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 36 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 42 درجة، وجنوب البلاد 49 درجة.