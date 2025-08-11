كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم الإثنين، إنه يجري إعداد دراسة جدوى للمرحلة الثانية من خط مترو الأنفاق، بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة، تتقاطع مع الخط السادس الجاري دراسته، وتربط بمحطة الطيران ومونوريل شرق النيل، وصولًا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأوضح البيان أنه يجري أيضًا التخطيط للمرحلتَين الثالثة والرابعة؛ لمد المسار لخدمة مناطق حدائق الأشجار، وميدان الحصري، ومطار العاصمة الإدارية، وربطه بالقطار الكهربائي الخفيف.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، وبحث فرص التعاون المستقبلي بين الجانبَين في مجالَي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات بين مصر واليابان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بالتعاون المثمر في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع النقل، ومؤكدًا تطلع مصر لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته باللقاء، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لاسيما في مشروعات كبرى مثل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد.

