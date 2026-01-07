النقل تنشر أحدث صور جوية لمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

نشرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، موضحة أن أعمال البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تشهد تقدما ملموسا، تحت إشراف شركة دمياط أليانس المشغلة للمحطة.

وأكدت الوزارة، وصول 12 ونش رصيف عملاق مخصص لتداول الحاويات، ويعتبر من أحدث أنواع الأوناش الرصيفية على مستوى العالم من إنتاج الشركة الصينية HHMC، وتمتاز هذه الأوناش بقدرتها على رفع الحاويات حتى 75 طن والوصول إلى ارتفاع 57.5 متر من سطح الرصيف، بما يسمح بالتعامل مع السفن العملاقة التي تصل ارتفاعاتها إلى 11 حاوية.

وتابع البيان: كما يتميز الذراع الخارجي للأوناش بطول 72 مترا، ويأتي مزودا بأنظمة سلامة متقدمة تشمل حساسات وكاميرات وأنظمة حماية لضمان سلامة العمال والعمليات، إضافة إلى التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الرقمية الذكية لتعزيز سرعة ودقة التداول اللوجيستي.

وأشارت وزارة النقل، إلى وصول 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) لتسهيل حركة الحاويات في ساحات التداول، إذ تعتبر هذه المعدات صديقة للبيئة وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وذكرت النقل، أن مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" يعتبر من أكبر المشروعات بالميناء، إذ تمتد الأرصفة لمسافة 1970 مترا بعمق 18 مترا، وتبلغ مساحة الساحات الخلفية حوالي 922 ألف متر مربع، بطاقة تداول متوقعة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، ويشغل المشروع تحالف شركة دمياط أليانس، الذي يضم "يوروجيت" الألمانية و"كونتشيب" الإيطالية والخط الملاحي العالمي "هاباج لويد".

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يأتي ضمن خطة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية، ويشكل جزءاً من الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط)، الذي يشمل المنطقة اللوجيستية بطنطا، وخط سكة حديد طنطا – المنصورة - دمياط، والميناء الجاف بدمياط الجديدة، وميناء دمياط، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفق توجيهات القيادة السياسية.

