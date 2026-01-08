"النقل" تتوعد بملاحقة الصفحات المزيفة باسم الوزير: لا تخصه

أصدرت وزارة النقل، بيانًا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان، إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت عى أن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان، أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية