إعلان

"النقل" تتوعد بملاحقة الصفحات المزيفة باسم الوزير: لا تخصه

كتب : محمد نصار

06:46 م 08/01/2026

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة النقل، بيانًا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان، إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت عى أن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان، أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو
شئون عربية و دولية

الرئيس الكولومبي يرد على شائعة اتصاله بترامب خوفًا من مصير مادورو
"بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي
زووم

"بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي
انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بفقرة فنية لفرقة "أيامنا الحلوة"
أخبار مصر

انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بفقرة فنية لفرقة "أيامنا الحلوة"
"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
حوادث وقضايا

"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية